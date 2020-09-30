Белорусскую баскетболистку Левченко поместили под арест на 15 суток

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Известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток.
Белорусскую баскетболистку Левченко поместили под арест на 15 суток
  • © Официальная страница Елены Левченко
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Открытое судебное заседание прошло в среду, 30 сентября, в суде Ленинского района Минска, информирует Tribuna.com. Спортсменка обвинялась в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также в неповиновении сотрудникам милиции.

Ранее Левченко задержали в аэропорту Минска, откуда она собиралась вылететь на плановое лечение. До этого баскетболистка открыто поддержала протестующих в Белоруссии.

С 2001 года она выступала за сборную Белоруссии и дважды участвовала в Олимпиаде. В 2010 году Левченко сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира. Кроме того, она является двукратной чемпионкой России в составе екатеринбургского УГМК.

Ранее сообщалось о задержании Левченко.

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