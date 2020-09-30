Белорусская баскетболистка Левченко задержана в аэропорту Минска

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко была задержана за административное правонарушение и доставлена в милицию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

По информации издания «Наша Нива», спортсменку задержали в аэропорту Минска, откуда она собиралась вылетать на плановое лечение и реабилитацию. Отмечается, что она уже связалась с адвокатом и заявила, что задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

До этого Левченко открыто поддерживала протестующих в Белоруссии и критиковала нынешнего президента страны Александра Лукашенко.

Левченко выступала за сборную Белоруссии с 2001 года и дважды играла в её составе на Олимпийских играх. В 2010 году она сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ по хоккею из Минска по политическим причинам.