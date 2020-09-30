Белорусская баскетболистка Левченко задержана в аэропорту Минска

Короткая ссылка
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко была задержана за административное правонарушение и доставлена в милицию.
Белорусская баскетболистка Левченко задержана в аэропорту Минска
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

По информации издания «Наша Нива», спортсменку задержали в аэропорту Минска, откуда она собиралась вылетать на плановое лечение и реабилитацию. Отмечается, что она уже связалась с адвокатом и заявила, что задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

До этого Левченко открыто поддерживала протестующих в Белоруссии и критиковала нынешнего президента страны Александра Лукашенко.

Левченко выступала за сборную Белоруссии с 2001 года и дважды играла в её составе на Олимпийских играх. В 2010 году она сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ по хоккею из Минска по политическим причинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить