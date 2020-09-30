Исполком РФС утвердил список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2019/20

Исполком Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список 33 лучших игроков прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Список опубликовала пресс-служба РФС.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА); Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Дуглас Сантос (все — «Зенит»); Сергей Петров, Урош Спаич (оба — «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон (все — «Спартак»).

Полузащитники: Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (все — «Локомотив»), Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Матиас Норманн, Алексей Ионов (оба — «Ростов»), Вандерсон («Краснодар»).

Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба — «Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»).

Ранее сообщалось, что Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 по версии РФС, «Зенит» — лучшей командой.