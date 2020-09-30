Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 по версии РФС, «Зенит» — лучшей командой

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером прошлого сезона по версии Российского футбольного союза.
Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 по версии РФС, «Зенит» — лучшей командой
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Зенит», в свою очередь, был признан лучшей командой. Под руководством Семака сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим молодым игроком до 21 года. А известный советский нападающий Виктор Понедельник получил награду за вклад в развитие футбола.

Ранее РФС назвал Дзюбу лучшим игроком прошлого сезона.

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