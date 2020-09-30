РФС назвал Дзюбу лучшим игроком прошлого сезона
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги вместе с одноклубником Сердаром Азмуном. В 28 матчах чемпионата Дзюба забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач.
Кроме того, в его активе два гола и один ассист в Лиге чемпионов, также он дважды забил в Кубке России и один раз — в Суперкубке страны.
Ранее Дзюба прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой» в матче девятого тура РПЛ.