Дзюба о разгроме «Уфы»: нам нужно было вернуть должок

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал разгромную победу своей команды над «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Тем более в преддверии очень большого матча», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Он также поделился ожиданиями от предстоящего в десятом туре дерби с московским «Спартаком».

«До этого мы много матчей не забивали. Говорили даже, что нам чего-то не хватает. Так что я не считаю, что мы зря так много забили перед игрой со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждём с нетерпением. Главное сейчас — правильно восстановиться», — добавил форвард.

«Зенит» на своём поле разгромил «Уфу» со счётом 6:0. Дзюба записал в свой актив три гола и две результативные передачи.

Ранее Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уфой».