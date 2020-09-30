Моуринью рассказал о перепалке с Лэмпардом во время матча «Тоттенхэм» — «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о перепалке с наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом во время матча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги.

«Самое важное — это моё отношение к Фрэнку, а не наши слова. Он всегда выкладывался по полной, играя у меня, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду чувствовать, сколь многим я ему обязан, каким невероятным игроком и другом он был. Я просто высказал ему своё мнение, мнение старого тренера для молодого талантливого тренера, что мы нужны игрокам, когда команда проигрывает», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Он отметил, что, когда команда побеждает, тренеру необязательно быть главным у боковой линии, но важно быть там, когда она проигрывает. При этом он подчеркнул, что в плане футбола он ничему не может научить Лэмпарда.

«Он знает футбол, но это просто моё мнение. Стой у боковой, когда команда проигрывает, будь спокоен, когда команда побеждает», — добавил Моуринью.

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти — 5:4. Основное время завершилось со счётом 1:1.

Ранее футболист «Тоттенхэма» Эрик Дайер объяснил, почему убежал в раздевалку во время матча с «Челси».