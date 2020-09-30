Футболист «Тоттенхэма» Дайер объяснил, почему убежал в раздевалку во время матча с «Челси»

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Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер объяснил, почему убежал в раздевалку во время матча Кубка английской футбольной лиги с «Челси».
Футболист «Тоттенхэма» Дайер объяснил, почему убежал в раздевалку во время матча с «Челси»
  • Reuters

«После игры в воскресенье было очень тяжело, возможно, из-за этого мне пришлось отбежать, но мы прошли дальше! Жозе был не особо доволен, но что поделаешь, зов природы. Я слышал, что у «Челси» был момент, пока меня не было, но, к счастью, они не забили», — приводит слова Дайера BBC Sport.

На 77-й минуте встречи Дайер внезапно убежал с поля в подтрибунное помещение, хотя не был заменён. Моуринью погнался за футболистом. Через некоторое время Дайер вернулся на поле.

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти — 5:4. Основное время завершилось со счётом 1:1.

Ранее Жозе Моуринью рассказал об эпизоде с убежавшим посреди матча с поля игроком «Тоттенхэма».

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