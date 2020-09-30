Моуринью рассказал об эпизоде с убежавшим посреди матча с поля игроком «Тоттенхэма»

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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с полузащитником «шпор» Эриком Дайером, убежавшим с поля во время матча четвёртого раунда Кубка Английской лиги с лондонским «Челси».
Моуринью рассказал об эпизоде с убежавшим посреди матча с поля игроком «Тоттенхэма»
  • Reuters

«То, что случилось с Эриком, ненормально. Я должен похвалить его. Футболистам следует запрещать играть в двух матчах за 48 часов на таком высоком уровне. Ему пришлось уйти с поля. Но, мне пришлось немного надавить на Эрика, чтобы он скорее вернулся в игру», — приводит слова Моуринью Sky Sports

На 77-й минуте встречи Дайер внезапно убежал с поля в подтрибунное помещение, хотя не был заменён. Моуринью погнался за футболистом. Через некоторое время Дайер вернулся на поле.

После игры футболист признался, что покинул поле «по зову природы».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Челси» и вышел в 1/4 финала Кубка Английской лиги.

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