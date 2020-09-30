Моуринью рассказал об эпизоде с убежавшим посреди матча с поля игроком «Тоттенхэма»
- Reuters
«То, что случилось с Эриком, ненормально. Я должен похвалить его. Футболистам следует запрещать играть в двух матчах за 48 часов на таком высоком уровне. Ему пришлось уйти с поля. Но, мне пришлось немного надавить на Эрика, чтобы он скорее вернулся в игру», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
На 77-й минуте встречи Дайер внезапно убежал с поля в подтрибунное помещение, хотя не был заменён. Моуринью погнался за футболистом. Через некоторое время Дайер вернулся на поле.
Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match 🚽— Goal (@goal) September 29, 2020
So he ran after him! 🤣#TOTCHE
🎥 @DAZN_CApic.twitter.com/WBaEn2hK11
После игры футболист признался, что покинул поле «по зову природы».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Челси» и вышел в 1/4 финала Кубка Английской лиги.