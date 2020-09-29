«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Челси» и вышел в 1/4 финала Кубка Английской лиги
- Reuters
Основное время встречи, прошедшей в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», завершилось со счётом 1:1.
«Челси» забил первым. На 19-й минуте Тимо Вернер стал автором дебютного гола в составе лондонской команды.
«Тоттенхэм» ответил мячом Эрика Ламелы, отличившегося на 83-й минуте с передачи Серхио Регилона.
В серии пенальти со счётом 5:4 победу одержал «Тоттенхэм». В составе «Челси» свой удар не реализовал Мэйсон Маунт.
Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал турнира, жеребьёвка которого состоится 1 октября.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала Кубка Английской лиги.