«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала Кубка Английской лиги

Короткая ссылка
По итогам матчей третьего раунда «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» пробились в 1/8 финала Кубка Английской лиги.
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала Кубка Английской лиги
  • Reuters

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Линкольн Сити» со счётом 7:2. В составе мерсисайдцев забили Джердан Шакири, Марко Груич, Дивок Ориги, а также Такуми Минамино и Кёртис Джонс, оформившие дубли. В составе хозяев поля отличились Адетайо Эден и Льюс Монтсма.

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» со счётом 2:1. Победу горожанам принесли голы Лиама Дилапа и Фила Фодена. «Борнмут» ответил голом Сэма Сарриджа.

В 1/8 финала «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Манчестер Сити» — с «Бёрнли».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче Кубка Английской лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить