«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала Кубка Английской лиги

По итогам матчей третьего раунда «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» пробились в 1/8 финала Кубка Английской лиги.

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Линкольн Сити» со счётом 7:2. В составе мерсисайдцев забили Джердан Шакири, Марко Груич, Дивок Ориги, а также Такуми Минамино и Кёртис Джонс, оформившие дубли. В составе хозяев поля отличились Адетайо Эден и Льюс Монтсма.

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» со счётом 2:1. Победу горожанам принесли голы Лиама Дилапа и Фила Фодена. «Борнмут» ответил голом Сэма Сарриджа.

В 1/8 финала «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Манчестер Сити» — с «Бёрнли».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче Кубка Английской лиги.