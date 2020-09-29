Киевское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги чемпионов

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Киевское «Динамо» одержало разгромную победу над бельгийским «Гентом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Киевское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Динамо» принесли голы Виталия Буяльского, забившего на девятой минуте, Карлоса де Пены, реализовавшего пенальти на 36-й минуте, и Жерсона Родригеса, на 49-й минуте также отличившегося с 11-метрового.

По сумме двух матчей 5:1 (2:1) в групповой этап Лиги чемпионов вышло «Динамо».

По итогам других матчей игрового дня в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 вышли венгерский «Ференцварош», взявший верх над норвежским «Мольде» за счёт выездных голов (3:3), а также греческий «Олимпиакос» одержавший верх над кипрской «Омонией» за счёт победы в первой игре (0:2).

Жеребьёвка групповой стадии состоится 1 октября.

Ранее Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» должен быть готов к тому, что ПАОК на своём поле будет больше атаковать.

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