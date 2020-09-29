Мусаев: ПАОК дома явно станет больше атаковать, «Краснодар» должен быть к этому готов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК.

«Думаю, здесь получится не менее сложный матч, чем в Краснодаре. Соперник дома явно станет больше атаковать, стараться оказывать давление. Мы должны быть к этому готовы. Необходимо показать ту же организацию, которая была дома, и убрать недочёты, после которых у нас возникали трудности. Ждём интересного, напряжённого матча, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Мусаева пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первая игра, прошедшая в России, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Краснодара». Ответный матч состоится 30 сентября в Греции. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Италии рассудит ПАОК и «Краснодар» в матче плей-офф квалификации ЛЧ.