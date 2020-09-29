Матыцин: российские хоккеисты внесли большой вклад в победу «Тампы» в Кубке Стэнли

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал завоевание клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубка Стэнли.

«Финальная серия плей-офф НХЛ — это всегда захватывающее действо, драйв, эмоции, самоотверженная борьба. Здорово, что впервые в финале сыграли сразу семь российских хоккеистов. Российские хоккеисты внесли большой вклад в эту победу. В целом к выигрышу стремились все наши игроки. Спасибо ребятам за то, что подарили болельщикам настоящий хоккейный праздник. Надеюсь, российские хоккеисты продолжат радовать нас своими победами», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В составе «Тампы» играют четверо российских хоккеистов: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Александр Волков и Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром плей-офф — 34 (7 + 27) очка.

Ранее сообщалось, что, по мнению вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли, без россиян «Тампа» не выиграла бы Кубок Стэнли.