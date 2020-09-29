Ургант снова пошутил над сыном Плющенко

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Телеведущий Иван Ургант в эфире своей телепередачи «Вечерний Ургант» в юмористической форме высказался об активности в социальных сетях семьи двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Ургант снова пошутил над сыном Плющенко
  • РИА Новости

«Смотрите, Яна уже в бокале, но до дна ещё далеко. Может быть, некоторым такое творчество не близко и не нравится... Но не будем забывать, что в те моменты, когда Яна снимает ролики для TikTok, у Гном Гномыча (прозвище Александра Плющенко, сына спортсмена. — RT) есть время набрать номер детского психолога», — сказал Ургант в эфире программы.

До этого ведущий уже шутил в передаче про прозвище Александра Плющенко.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко исполнил новую программу.

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