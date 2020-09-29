Нурмагомедов уверен, что Макгрегор больше не будет драться
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- AFP
«Он больше не будет драться. Сейчас он — Twitter-боец. Больше никакого ММА. Как вы думаете, Twitter заплатит ему?» — сказал Нурмагомедов на видео в Instagram своего менеджера Ризвана Нурмагомедова.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин одержал победу с помощью удушающего приёма.
Ранее сообщалось, что Макгрегор и Дастин Порье договорились о благотворительном поединке.