«Динамо» подтвердило отставку главного тренера команды Новикова

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об отставке главного тренера команды Кирилла Новикова.

Как сообщается на сайте бело-голубых, исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией», — говорится в заявлении.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее Новиков объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо».