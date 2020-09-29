Новиков объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков объявил о своей отставке.

«Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал Новиков в своём Instagram.

Он поблагодарил за совместную работу игроков, членов тренерского штаба и прочих сотрудников клуба, а руководство клуба — за доверие и поддержку. Кроме того, он выразил благодарность болельщикам команды.

«Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас!» — подчеркнул Новиков.

«Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что «Динамо» приняло решение отправить Новикова в отставку.