СМИ: «Динамо» приняло решение отправить Новикова в отставку

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Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло решение уволить главного тренера команды Кирилла Новикова.
СМИ: «Динамо» приняло решение отправить Новикова в отставку
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство объявит о своём решении игрокам команды 29 сентября.

«Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что в «Динамо» на внеплановом собрании обсудят возможное увольнение Новикова.

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