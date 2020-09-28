СМИ: В «Динамо» на внеплановом собрании обсудят возможное увольнение Новикова
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Как сообщает «Чемпионат», причиной возможной отставки является неудовлетворительное выступление команды.
«Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).
Ранее тренер «Динамо» объяснил поражение от «Химок» проблемой с реализацией.