СМИ: В «Динамо» на внеплановом собрании обсудят возможное увольнение Новикова

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» на внеплановом собрании обсудит возможную отставку главного тренера команды Кирилла Новикова.

Как сообщает «Чемпионат», причиной возможной отставки является неудовлетворительное выступление команды.

«Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее тренер «Динамо» объяснил поражение от «Химок» проблемой с реализацией.