Тренер «Динамо» объяснил поражение от «Химок» проблемой с реализацией

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы создаём большое количество моментов, но не реализуем их. Сегодня все мячи летели во вратаря соперника. Продолжаем работу над этим, но пока тяжело рождаются голы, поэтому иногда играем вничью и проигрываем. Нужно забивать, были фантастические моменты сегодня, но мы пропустили в контратаке. Понятно, что соперник «опустился» после этого, стало ещё сложнее взламывать оборону», — цитирует Новикова РИА Новости.

При этом он отметил, что с точки зрения структуры его подопечные действовали правильно, и счёт был бы другим, если бы не игра вратаря «Химок».

«Нужно продолжать работать над реализацией. Рано или поздно количество перейдёт в качество», — добавил специалист.

«Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе.

Ранее Игорь Черевченко прокомментировал победу «Химок» в матче с «Динамо».