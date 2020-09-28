Черевченко о победе над «Динамо»: «Химки» заслуживают уважения

Короткая ссылка
Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Черевченко о победе над «Динамо»: «Химки» заслуживают уважения
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Тяжёлая игра была, мы разобрали игру соперника. Видно было, что ребята немного переживали за результат. Игра хорошая, ребята сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения», — цитирует Черевченко РИА Новости.

По его словам, для его команды эта победа вдвойне приятна, а теперь игроки «Химок» будут спокойно готовиться к матчу с «Локомотивом».

«Химки» обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Коллектив из Московской области поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. «Динамо» с 14 очками в активе располагается на девятой строчке.

Ранее Кирилл Новиков ответил на вопрос по поводу возможной отставки с поста главного тренера «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить