Черевченко о победе над «Динамо»: «Химки» заслуживают уважения

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжёлая игра была, мы разобрали игру соперника. Видно было, что ребята немного переживали за результат. Игра хорошая, ребята сражались на футбольном поле, это заслуживает большого уважения», — цитирует Черевченко РИА Новости.

По его словам, для его команды эта победа вдвойне приятна, а теперь игроки «Химок» будут спокойно готовиться к матчу с «Локомотивом».

«Химки» обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Коллектив из Московской области поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. «Динамо» с 14 очками в активе располагается на девятой строчке.

Ранее Кирилл Новиков ответил на вопрос по поводу возможной отставки с поста главного тренера «Динамо».