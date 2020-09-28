Новиков ответил на вопрос по поводу возможной отставки с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался о своём будущем после поражения от подмосковных «Химок» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отставка? Это прерогатива руководства клуба», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что победа над «Динамо» стала первой для «Химок» в РПЛ с 2009 года.