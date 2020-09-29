Сергачёв закурил сигару в чемпионской раздевалке «Тампы»

Короткая ссылка
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв закурил сигару в раздевалке команды после завоевания Кубка Стэнли.
Сергачёв закурил сигару в чемпионской раздевалке «Тампы»
  • Reuters

Сергачёв опубликовал видео в своём Instagram, на котором он в раздевалке стоит вместе с другим игроком обороны «Тампы» Кевином Шаттенкирком и закуривает сигару.

«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и выиграла серию — 4:2. Таким образом, обладателями Кубка Стэнли стали российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.

Ранее в сети появилось видео из чемпионской раздевалки «Тампы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить