Сергачёв закурил сигару в чемпионской раздевалке «Тампы»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв закурил сигару в раздевалке команды после завоевания Кубка Стэнли.

Сергачёв опубликовал видео в своём Instagram, на котором он в раздевалке стоит вместе с другим игроком обороны «Тампы» Кевином Шаттенкирком и закуривает сигару.

«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и выиграла серию — 4:2. Таким образом, обладателями Кубка Стэнли стали российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.

Ранее в сети появилось видео из чемпионской раздевалки «Тампы».