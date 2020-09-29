В сети появилось видео из чемпионской раздевалки «Тампы»
- Reuters
Ролик выложен в Twitter-аккаунте «молний».
«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и выиграла серию — 4:2. Таким образом, обладателями Кубка Стэнли стали российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.
Ранее российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свою игру в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».
Checking in with Mr. Vinik!!#GoBoltspic.twitter.com/lRcnCUyllp— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020