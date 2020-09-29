Гендиректор «Салавата» считает Василевского самым ценным игроком плей-офф НХЛ

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов заявил, что воспитанник клуба Андрей Василевский заслужил звание самого ценного игрока Кубка Стэнли.
Гендиректор «Салавата» считает Василевского самым ценным игроком плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Тем не менее MVP плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был признан шведский одноклубник российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман.

«Для уфимских болельщиков и клуба «Салават Юлаев» Василевский является самым ценным игроком финальной серии и всего плей-офф. Андрей играл выдающимся образом. Думаю, что на данный момент он лучший голкипер в мире. Нам очень приятно, что Андрей стал обладателем Кубка Стэнли. Мы горды за него, всегда верили, что это произойдёт. Это значит, что хоккейная школа «Салавата Юлаева» может воспитывать таланты», — приводит слова Курносова ТАСС.

Ранее сообщалось, что отец Василевского заявил о желании сына привезти Кубок Стэнли в Россию.

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