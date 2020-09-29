Отец Василевского заявил о желании сына привезти Кубок Стэнли в Россию
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
«Он позвонил мне по видеосвязи прямо со льда. Затем Андрей набрал меня из раздевалки — и вот непосредственно перед вами я с ним разговаривал», — цитирует Василевского-старшего «Башинформ».
По его словам, российские игроки «Тампы» хотят привезти трофей в Россию.
«Сейчас все уляжется, и руководство решит, как это произойдёт. Всё-таки обстановка в мире из-за коронавируса напряжённая, и в США уже вторая волна началась», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Василевский порадовался своему первому шатауту в Кубке Стэнли.