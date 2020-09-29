Василевский порадовался своему первому шатауту в Кубке Стэнли

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свою игру в шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин впервые в карьере не пропустил в Кубке Стэнли, а его клуб победил «Даллас Старз» и завоевал трофей.

«Наконец-то я оформил первый шатаут. Мы говорили об этом в раздевалке, это незабываемые ощущения. Мы играли невероятно хорошо. У соперника было несколько отличных моментов, поэтому я рад всему, что случилось сегодня. Это самое важное время в моей жизни», — заявил Василевский.

Ранее сообщалось, что российский вратарь установил рекорд Кубка Стэнли.