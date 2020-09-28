Черчесов о возможном возвращении Акинфеева в сборную: если что-то изменится, мы сообщим

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.
Черчесов о возможном возвращении Акинфеева в сборную: если что-то изменится, мы сообщим
  • Reuters

«Игорь уже сам ответил на все вопросы. Если что-то изменится, я узнаю об этом первым, и мы сообщим официальную информацию. Он сам для себя должен понять, как развивается ситуация, клуб ему никогда ничего не запрещал», — сказал Черчесов на пресс-конференции. 

34-летний Акинфеев, отыгравший за сборную 111 матчей, завершил свои выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов заявил, что нужно время, чтобы Илья Кутепов снова влился в сборную России.

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