Впервые в истории НБА в финал вышли команды, не игравшие в плей-офф в предыдущем сезоне

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Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) участниками финальной серии стали команды, которые не выходили в плей-офф в предыдущем сезоне.
Впервые в истории НБА в финал вышли команды, не игравшие в плей-офф в предыдущем сезоне
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В прошлом сезоне и «Лос-Анджелес Лейкерс», и «Майами Хит» заняли десятые места в Западной и Восточной конференциях лиги соответственно и не играли в плей-офф.

«Лейкерс», являющийся 16-кратным чемпионом НБА, вышел в финал впервые с 2010 года, а «Хит», на счету которого три титула, — впервые с 2014-го.

Ранее сообщалось, что финальная серия НБА «Лейкерс» — «Майами» стартует 30 сентября.

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