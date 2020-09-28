Батлер: если хочешь стать чемпионом НБА, ты должен пройти команду Джеймса

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер поделился ожиданиями от встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если хочешь выиграть чемпионат, ты должен пройти в плей-офф команду Леброна Джеймса. Так происходит уже очень давно. Как правило, всё сводится именно к этому. В первую очередь мы будем сосредоточены на Леброне. Конечно, нельзя концентрироваться только на нем, потому что он окружён большим количеством очень хороших игроков. Но ты должен снова и снова проходить один и тот же тест. Этот тест — Леброн Джеймс», — приводит слова Батлера Bleacher Report.

«Лейкерс», являющиеся 16-кратными чемпионами НБА, вышли в финал впервые с 2010 года, а «Майами», на счету которого три титула, — впервые с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Легенда «Лейкерс» поинтересовался у Уэйда, за кого тот будет болеть в финале НБА.