Бывший президент «Локо» Наумов признался, что увидел руку Николича в дерби с ЦСКА

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что команда удивила его своей победой над ЦСКА.
Бывший президент «Локо» Наумов признался, что увидел руку Николича в дерби с ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Вместе с тем он считает, что судить о готовности «железнодорожников» к Лиге чемпионов по одному успешному матчу сложно.

«Я увидел хорошую команду, хорошую игру, отдельно порадовали некоторые игроки, прежде всего, Фёдор Смолов и Владислав Игнатьев. Сегодня я увидел руку нового тренера Марко Николича, он влиял на игру, очень грамотно ее построил, изучив игру ЦСКА, «Локомотив» сегодня начал играть в лучших традициях, сначала немножко осторожно, до 35-й минуты сдерживали ЦСКА, а потом была атака. Могли забить и больше», — цитирует Наумова ТАСС.

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал матч ЦСКА — «Локомотив» украшением российского футбола.

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