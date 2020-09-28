Колосков назвал матч ЦСКА — «Локомотив» украшением российского футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал матч между «Локомотивом» и ЦСКА украшением российского футбола.
Колосков назвал матч ЦСКА — «Локомотив» украшением российского футбола
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Все 90 минут был в напряжении, не отрываясь наблюдал за происходящими событиями. Очень внятная игра, не было «жвачки», когда мяч катают вдоль-поперек. Играли, чтобы показать современный футбол, обеим командам это удалось. ЦСКА имел преимущество, больше владел мячом, может, не создал явных голевых моментов, но небольшое их превосходство чувствовалось. Во втором тайме «Локомотив» больше напряжения создавал у чужих ворот», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он также выразил мнение, что ЦСКА смог бы забить ответный мяч, если бы не случилось удаления Кристияна Бистровича.

Ранее сообщалось, что бывший футболист обеих команд Андрей Соломатин назвал нехватку центрфорварда причиной поражения ЦСКА от «Локо».

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