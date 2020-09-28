Соломатин назвал нехватку центрфорварда одной из причин поражения ЦСКА от «Локо»

Бывший футболист «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал исход московского дерби.

Железнодорожники добились победы в матче девятого тура чемпионата России благодаря голу Фёдора Смолова.

«ЦСКА сам позволил «Локомотиву» так сыграть, армейцы действовали недостаточно агрессивно впереди. Подали десять угловых, из которых ни один не стал угрозой и даже не закончился ударом по воротам. На острие атаки не хватало ярко выраженного центрфорварда. Непонятно, почему Адольфо Гайч вышел только на четыре минуты, может, ещё не готов или по другим причинам. С учётом того, как «Локомотив» качественно оборонялся, можно было и раньше его выпустить», — цитирует Соломатина ТАСС.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков процитировал группу «Чайф» и призвал не хоронить команду.