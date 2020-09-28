Мещеряков процитировал группу «Чайф» и призвал не хоронить «Локомотив»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о победе клуба над ЦСКА в девятом туре чемпионата России по футболу.
Мещеряков процитировал группу «Чайф» и призвал не хоронить «Локомотив»
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

В частности, руководитель поблагодарил игроков за самоотверженность на поле, а тренерский штаб — за подготовку команды.

«Про «Локомотив» в последнее время я услышал много слов, на это я хотел бы ответить строками из известной песни группы «Чайф»: «А не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал исход московского дерби с ЦСКА.

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