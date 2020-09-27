Николич объяснил, почему Игнатьев играл слева в полузащите в матче с ЦСКА

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал выход Владислава Игнатьева на позиции левого полузащитника в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Николич объяснил, почему Игнатьев играл слева в полузащите в матче с ЦСКА
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«Почему Игнатьев вышел слева в полузащите? Потому что он качественный и опытный игрок. Мы много говорили, он знает свою позицию. Влад может играть слева и справа в обороне, и как вингер. Я счастлив, что у меня есть футболист, который может закрыть четыре-пять позиций на поле», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

По итогам встречи ЦСКА и «Локомотива», завершившейся победой железнодорожников со счётом 1:0, Игнатьев был признан лучшим игроком матча.

Ранее Николич заявил, что ему очень нравилась игра Локомотива в матче с ЦСКА.

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