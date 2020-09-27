Николич о победе над ЦСКА: мне очень нравилась игра, которую я увидел на поле

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды над столичным ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне очень нравилась игра, которую я увидел на поле. Мы заслужили три очка. Забили гол, но также попали в штангу и перекладину, были ещё моменты. Могли заканчивать матч раньше. Последние четыре матча были сложными, но мы не пропустили ни одного гола. На поле сегодня была настоящая команда. Спасибо всем, кто критиковал нас и называл некачественной командой. Мне не пришлось настраивать футболистов на игру — просто повторил им всё, что писали в СМИ», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

«Локомотив» на выезде одержал победу над ЦСКА со счётом 1:0.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что доволен игрой ЦСКА после удаления Кристияна Бистровича.