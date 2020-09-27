Гончаренко заявил, что доволен игрой ЦСКА после удаления Бистровича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от столичного «Локомотива» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень хорошо начали, оказывали давление, но упустили нить игры. За нами тянется шлейф прошлого сезона, когда ждали чего-то от соперника. Во втором тайме где-то играли открыто, не искали единичный шанс, а хотели каждую атаку довести до завершения. Доволен командой после удаления», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

ЦСКА на своём поле проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1. Армейцы играли вдесятером с 59-й минуты, когда Кристиян Бистрович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Ранее сообщалось, что Владислав Игнатьев был признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Локомотив».