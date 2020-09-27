Глава UFC раскритиковал Макгрегора за публикацию их личной переписки

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подверг критике бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора за публикацию их личной переписки.

«Это грязно. Один из самых грязных поступков, который только может быть. К слову, сейчас мы говорили о Диего Санчесе, в переписке речь заходила о нём. Когда ты второй или третий номер рейтинга и вдруг просишь устроить бой с 39-летним соперником не из топ-15, причём сделать это главным событием шоу в Лос-Анджелесе. Вы понимаете», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 253.

Ранее промоутер чемпиона мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс прокомментировал слова Макгрегора, который объявил о поединке с его клиентом.