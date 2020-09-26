IBU перенёс второй этап КМ по биатлону из Швеции в Финляндию
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба IBU, такое решение было принято для того, чтобы минимизировать количество поездок спортсменов с целью защиты здоровья участников соревнований.
Таким образом, первый и второй этапы Кубка мира пройдут в Контиолахти. Соревнования первого этапа стартуют 27 ноября.
Отмечается, что третий и четвёртый этапы состоятся в австрийском Хохфильцене. Изначально, четвёртый этап изначально планировалось провести во французском Анси.
Ранее сообщалось, что старт Кубка IBU перенесут на 2021 год.