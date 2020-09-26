IBU перенёс второй этап КМ по биатлону из Швеции в Финляндию

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе второго этапа Кубка мира сезона-2020/21 из шведского Эстерсундв в финский Контиолахти.

Как сообщает пресс-служба IBU, такое решение было принято для того, чтобы минимизировать количество поездок спортсменов с целью защиты здоровья участников соревнований.

Таким образом, первый и второй этапы Кубка мира пройдут в Контиолахти. Соревнования первого этапа стартуют 27 ноября.

Отмечается, что третий и четвёртый этапы состоятся в австрийском Хохфильцене. Изначально, четвёртый этап изначально планировалось провести во французском Анси.

Ранее сообщалось, что старт Кубка IBU перенесут на 2021 год.