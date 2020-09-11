Старт Кубка IBU перенесут на 2021 год

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Международный союз биатлонистов объявил об изменении сроков проведения Кубка IBU сезона-2020/21.
Старт Кубка IBU перенесут на 2021 год
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба IBU, прежде запланированные на ноябрь и декабрь этапы будут перенесены, а сезон в данном турнире стартует в январе 2021 года.

Отмечается, что новый календарь соревнований будет обнародован после его утверждения на исполкоме IBU, который пройдёт в конце сентября.

Также сообщается, что юниорский кубок IBU и открытый чемпионат Европы среди юниоров IBU будут отменены, но юниорский чемпионат мира пройдёт в запланированные сроки.

Ранее сообщалось, что IBU планирует провести Кубок мира по биатлону в полном объёме.

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