«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛ на 100-й минуте

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Брайтон» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Брайтон-энд-Хоув и завершилась ничьей со счётом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте благодаря голу Ниля Мопе с пенальти. Через три минуты счёт стал равным — мяч в свои ворота отправил Льюис Данк, а после перерыва уже повели манкунианцы усилиями Маркуса Рашфорда.

На пятой компенсированной минуте Соломон Марч вновь восстановил равенство, но через пять минут МЮ всё же вырвал победу — с пенальти отличился Бруну Фернандеш.

Для «Юнайтед» эта победа стала первой в сезоне.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кая Хаверца помог «Челси» разгромить «Барнсли» в матче Кубка английской лиги.