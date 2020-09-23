Хет-трик Хаверца помог «Челси» разгромить «Барнсли» в матче Кубка лиги
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
Хет-трик на счету Кая Хаверца, также отличились Тэмми Абрахам, Росс Баркли и Оливье Жиру.
Для Хаверца эти мячи стали дебютными в составе «Челси». Также полузащитник оформил первый хет-трик в карьере. Немецкий полузащитник перешёл в лондонский клуб в нынешнее трансферное окно из «Байера» за €80 млн + €20 млн бонусов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче Кубка лиги.