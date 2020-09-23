Хет-трик Хаверца помог «Челси» разгромить «Барнсли» в матче Кубка лиги

В третьем раунде Кубка английской лиги лондонский «Челси» одержал крупную победу над «Барнсли».

Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

Хет-трик на счету Кая Хаверца, также отличились Тэмми Абрахам, Росс Баркли и Оливье Жиру.

Для Хаверца эти мячи стали дебютными в составе «Челси». Также полузащитник оформил первый хет-трик в карьере. Немецкий полузащитник перешёл в лондонский клуб в нынешнее трансферное окно из «Байера» за €80 млн + €20 млн бонусов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче Кубка лиги.