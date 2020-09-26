СМИ: Сергей Тарасов требует от СБР 3,5 млн рублей
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, официальный представитель Тарасова на днях уведомил СБР о том, что организация должна погасить перед его клиентом долг по зарплате. За работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тыс. рублей в месяц.
В случае невыполнения требований Тарасов может обратиться в суд.
Тарасов вошёл в состав правления СБР в 2018 году.
Ранее глава СБР Виктор Майгуров заявил о необходимости изучить документы по делам Екатерины Глазыриной и Тимофея Лапшина.