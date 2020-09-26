СМИ: Сергей Тарасов требует от СБР 3,5 млн рублей

Олимпийский чемпион по биатлону 1994 года Сергей Тарасов требует 3,5 млн рублей от Союза биатлонистов России (СБР) за работу в качестве члена правления.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель Тарасова на днях уведомил СБР о том, что организация должна погасить перед его клиентом долг по зарплате. За работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тыс. рублей в месяц.

В случае невыполнения требований Тарасов может обратиться в суд.

Тарасов вошёл в состав правления СБР в 2018 году.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров заявил о необходимости изучить документы по делам Екатерины Глазыриной и Тимофея Лапшина.