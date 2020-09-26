Экс-футболист «Локомотива» рассказал, как Овчинников курил сигареты после матчей

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Бывший футболист московского «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис поделился воспоминаниями об игре в стане красно-зелёных вместе с голкипером Сергеем Овчинниковым.
Экс-футболист «Локомотива» рассказал, как Овчинников курил сигареты после матчей
  • Reuters

«Стебали ли Овчинникова за длинные волосы? Нет. Когда закачивался матч, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы — и выдыхал. Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы. Вот так он восстанавливался после матчей», — приводит слова Чеснаускиса Metaratings.

Чеснаускис выступал за «Локомотив» в 2004 году. В составе команды он провёл 14 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что переговоры между Манджукичем и «Локомотивом» находятся под угрозой срыва из-за курса евро. 

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