Переговоры между Манджукичем и «Локомотивом» находятся под угрозой срыва из-за курса евро

Короткая ссылка
Переговоры между ФК «Локомотив» и хорватским нападающим Марио Манджукичем находятся под угрозой срыва.
Переговоры между Манджукичем и «Локомотивом» находятся под угрозой срыва из-за курса евро
  • globallookpress.com

Об этом в своём Telegram-канале написал известный журналист Нобель Арустамян. 

По его информации, преградой на пути к подписанию договора стало желание клуба зафиксировать в контракте курс евро на уровне на уровне от 75 до 80 рублей. 

Представителей футболиста данное предложение категорически не устроило. 

«Похоже, это превращается в серьёзную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, он вряд ли готов пойти на такой компромисс», — написал Арустамян.

Ранее Арустамян заявил, что Манджукич согласовал двухлетний контракт с «Локомотивом» с зарплатой €2,4 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить