Переговоры между Манджукичем и «Локомотивом» находятся под угрозой срыва из-за курса евро

Переговоры между ФК «Локомотив» и хорватским нападающим Марио Манджукичем находятся под угрозой срыва.

Об этом в своём Telegram-канале написал известный журналист Нобель Арустамян.

По его информации, преградой на пути к подписанию договора стало желание клуба зафиксировать в контракте курс евро на уровне на уровне от 75 до 80 рублей.

Представителей футболиста данное предложение категорически не устроило.

«Похоже, это превращается в серьёзную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, он вряд ли готов пойти на такой компромисс», — написал Арустамян.

Ранее Арустамян заявил, что Манджукич согласовал двухлетний контракт с «Локомотивом» с зарплатой €2,4 млн.