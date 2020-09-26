Матыцин прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возвращение фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

«Считаю, что каждый спортсмен имеет право на выбор. Если она приняла такое решение, значит, это даст возможность к дальнейшему росту результатов», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Медведева работала с Тутберидзе с 2011 года по май 2018-го, после чего начала сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером. В сентябре 2020 года фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на возвращение Медведевой к Тутберидзе.