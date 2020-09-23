Поздняков отреагировал на возвращение к Тутберидзе фигуристки Медведевой

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возвращение двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
Поздняков отреагировал на возвращение к Тутберидзе фигуристки Медведевой
  • РИА Новости

«Женя вернулась к своему тренеру и теперь имеет возможность полноценно тренироваться. Она не могла это делать с Брайаном Орсером, поскольку он находится в Канаде, а Женя — в России. Невозможно максимально эффективно работать посредством видеосвязи. При всём уважении к тем, кто практикует подобного рода тренировки. Я считаю, что Медведева получила большой опыт, два года отработав в другой части света, но здесь и сейчас попытаться достичь новых целей, справиться с вызовами, конечно, лучше в родных пенатах. А как всё сложится, увидим совсем скоро», — цитируют Позднякова «Известия». 

Медведева работала с Тутберидзе с 2011 года по май 2018-го, после чего начала сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером. В сентябре 2020 года фигуристка вновь воссоединилась со своей бывшей наставницей.

Ранее Плющенко высказался о Медведевой.

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