Плющенко — о Медведевой: она боец, но с тройными прыжками далеко не уехать

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко выразил мнение, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой стоит изучить четверной прыжок, чтобы на равных соперничать с другими девушками.
Плющенко — о Медведевой: она боец, но с тройными прыжками далеко не уехать
  • РИА Новости

«В той ситуации, в которой Женя оказалась сейчас, ей можно только посочувствовать. Ей было очень тяжело тренироваться в последние месяцы. Будь ты олимпийский чемпион, чемпион мира, тренер нужен всегда. Кто-то должен смотреть на тебя со стороны, подмечать ошибки, направлять, а главное — фигуристу постоянно нужна опора», — заявил Плющенко в интервью RT.

При этом он отметил, что Медведевой необходимо изучить четверной прыжок, чтобы «продолжать завоёвывать призовые места на чемпионатах мира и Олимпийских играх».

«Из того, что я видел на прокатах, Женя не очень хорошо подготовлена к выполнению этой задачи. Возможно, что-то она наверстает, жизнь покажет! Медведева — боец и точно просто так не сдастся. Так что могу только пожелать ей плодотворной работы с новым, а точнее, старым тренерским штабом, с которым она стала чемпионкой... Поэтому с тройными прыжками, боюсь, далеко не уехать. Тем более, когда есть сложности в технике», — заключил Плющенко.

Ранее он не согласился с тем, что в мире фигурного катания его осуждают за ситуацию с переходом Александры Трусовой и Алёны Косторной.

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