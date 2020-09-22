Плющенко об осуждении в связи с переходами Трусовой и Косторной: люди идут ко мне сами

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о своём отношении к осуждению со стороны болельщиков и специалистов из-за переходов Александры Трусовой и Алёны Косторной.
Плющенко об осуждении в связи с переходами Трусовой и Косторной: люди идут ко мне сами
  • РИА Новости

«У меня другая информация на этот счёт. Я много общался с руководителями федерации фигурного катания, с тренерами и знаю, что огромное количество моих коллег сталкивались с тем, что у них забирают спортсменов не самыми, скажем так, честными методами, вплоть до запугивания. У меня получилось так, что люди идут ко мне сами. Возможно, у кого-то действительно складывается впечатление, что мне в скором времени надоест тренерская работа или я как-то не так к ней отношусь, но тут уж я могу только доказывать обратное делами. Для этого, повторю, я строю свои базы, создаю спортсменам комфортные условия, нахожу спонсоров, да и сам спонсирую многих», — заявил Плющенко в интервью RT.

Высказываясь о переходе Косторной, Плющенко заметил, что в своём интервью она исчерпывающе всё объяснила.

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